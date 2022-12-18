В Польше раскритиковали Украину из-за инцидента с комендантом полиции

Читатели Dziennik Gazeta подвергли критике киевские власти из-за ЧП с генералом полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели польского издания Dziennik Gazeta довольно жестко отреагировали на комментарий главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика по инциденту со взрывом подарка с Украины, который произошел в его кабинете.

По заявлению генерала Шимчика, он случайно выстрелил из гранатомета, так как полагал, что на Украине ему презентовали использованное оружие.

Gi.en.ek в своем комментарии предположил, что «бандеровцы хотели ликвидировать польского генерала полиции немецким гранатометом для эскалации конфликта».

Twój_nick_ задался вопросом, «польское правительство и другие платят, чтобы отправить оружие на Украину, а Украина раздает (или иногда продает) это оружие за границу?».

Lolandi с иронией отметил, «Зеленский такой умный, что подарил ему заряженный гранатомет? Наши «братья» украинцы, видимо, снова хвастались».

Tolo спросил, «цивилизованные люди дарят такие вещи?».

Как сообщал сайт KP.RU, гранатомет, взорвавшийся в штаб-квартире польской полиции, в кабинете главного коменданта Польши Ярослава Шимчика, был ввезен в республику без какого-либо контроля. Оружие было ввезено в Польшу специальным поездом, курсирующим между Украиной и приграничным городом республики Перемышль. Ранее МВД Польши сообщило, что взрыв произошел 14 декабря 2022 года примерно в 7:50 утра. Известно, что взорвавшийся подарок главному коменданту полиции преподнес «один из руководителей украинских служб» 11-12 декабря этого года во время его рабочего визита на Украину. В результате взрыва Шимчик был ранен и госпитализирован.