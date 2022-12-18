Гендиректор YASNO ДТЭК заявил о критической ситуации с энергоснабжением в Киеве Фото: REUTERS

Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации, об этом сообщил гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

«Остается сложной и критической. Жизни «пациента» ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации... Пока графики не работают», - заявил Коваленко на странице в соцсети.

Коваленко отметил, что некоторые районы Киева страдают больше. В частности, речь идет о Печерском районе, части Левобережья и некоторых других районах.

Как сообщал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления и объектам энергетики Украины. Российские войска сорвали переброску оружия и боеприпасов иностранного производства, а также блокировали выдвижение резервов ВСУ в районы боевых действий. Отмечалось, что в результате удара были остановлены оборонные предприятия Украины, производящие и ремонтирующие вооружения, военную технику и боеприпасы.