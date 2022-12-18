Welt: ответные меры ЕС на закон о снижении инфляции в США грозят торговой войной между союзниками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ответные меры ЕС на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) грозят торговой войной между близкими союзникам, об этом сообщило издание Die Welt.

В статье отмечается, что в рамках прошедшего на этой неделе саммита ЕС самые влиятельные политики Европы обсудили реакцию блока на «крупномасштабное промышленно-политическое наступление» президента Джо Байдена.

Как считает автор публикации, в случае победы сторонников «жесткой линии», прежде всего Франции, возникнет угроза «трансатлантической гонки субсидий», усиления европейского протекционизма и торговой войны со своим союзником. При этом интервенционизм блока придется финансировать при помощи увеличения общего долга ЕС.

Обозреватель подчеркнул, что «новые протекционистские меры могут привести к тому, что ЕС окажется втянутым в торговую войну с США».

Как писал сайт KP.RU, телеканал CNBC сообщал, 27 министров финансов стран ЕС обсудили этот закон и выразили опасение, что инициатива США нанесет ущерб европейским компаниям и экономике.

Издание Berliner Morgenpost рассказывало, что евродепутаты призвали к жесткому курсу в отношении США из-за подписанного Джо Байденом закона о снижении инфляции (IRA).

Отмечалось, что разочарование протекционистским курсом Вашингтона огромно, а принятый в США закон грозит еще большим ухудшением и так тяжелой экономической ситуации в Европе.

Напомним, в августе 2022 года президент США Байден подписал закон о борьбе с инфляцией (IRA).