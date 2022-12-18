Почему Ким Чен Ын проигнорировал годовщину смерти своего отца

Ким Чен Ын проигнорировал церемонию по случаю 11-й годовщины смерти своего отца Фото: REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын не участвовал в траурной церемонии по случаю 11-й годовщины кончины своего отца и бывшего лидера страны Ким Чен Ира, но прислал корзину цветов от своего имени, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В КНДР второй день отмечается 11-я годовщина кончины бывшего вождя Ким Чен Ира, умершего 17 декабря 2011 года. По традиции, к бронзовым статуям бывших вождей КНДР на холме Мансудэ возложили цветы международные организации, зарубежные политические партии, организации и деятели. В Кымсусанском дворце Солнца в Пхеньяне, усыпальнице основателя КНДР Ким Ир Сена и его сына и преемника Ким Чен Ира, прошла церемония поминовения бывшего лидера, но Ким Чен Ын или его сестра Ким Ё Чжон на ней не присутствовали. От имени северокорейского лидера была возложена корзина цветов.

«Перед статуями великих руководителей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира была возложена корзина цветов от имени уважаемого товарища Ким Чен Ына», - говорится в сообщении ЦТАК.

Северокорейское агентство отмечало, что по случаю годовщины смерти Ким Чен Ира в России провели траурное мероприятие.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года СМИ Северной Кореи опубликовали фотоотчет о визите президента КНДР на военный полигон, на котором испытывалась баллистическая ракета. Впервые Ким Чен Ын появился на фотографиях с маленькой девочкой, которую держал за руки. Наличие у него детей никогда официально не подтверждалось. Предполагалось, что появление дочери лидера на публике может служить сигналом о том, что и далее власть в КНДР будет передаваться по наследству, и возможную преемницу уже начали готовить к этому.

Несмотря на это, указывалось, что наиболее вероятным наследником Кима станет его сестра Ким Ё Чжон, которая имеет солидный опыт по управлению страной. Вполне логично предположить, что в случае неожиданной кончины Ким Чен Ына его сменщиком станет не молоденькая и неопытная девушка, а родна сестра, прошедшая все ступени партийной бюрократии.