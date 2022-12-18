Посол ЦАР заявил, что местные жители выступили в поддержку раненого главы Русского дома Фото: соцсети

Жители Центральноафриканской Республики поддерживают пострадавшего в результате теракта главу Русского дома Дмитрия Сытого и выражают ему слова поддержки, об этом заявил посол Центральноафриканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что молодежные активисты проводят акции в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Митинг у Русского дома в Банги провела местная общественная организация "Азимут".

Дипломат сообщил, что местные жители поддерживают Дмитрия, приносят свои соболезнования. Если бы француза нашли по дороге, они бы его не оставили в живых. Нам жаль, что такое произошло.

Как писал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения. Русский дом в Банги был открыт в феврале текущего года. Там местные жители могут познакомиться с русской культурой, а также традициями и языком.

17 декабря поступило сообщение, что госпитализированный после покушения глава «Русского дома» Дмитрий Сытый в скором времени будет выписан из больницы. Как отмечало российское посольство, новой информации о ходе расследования пока не поступало. Непосредственных угроз российской дипмиссии нет.

Напомним, в 2018 году у селения Сибю на неподконтрольной правительству ЦАР территории группа боевиков убила журналист Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко.