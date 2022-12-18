Роскосмосу понадобится около месяца на отправку к МКС корабля-спасателя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскосмосу понадобится около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя "Союз" взамен поврежденного "Союза МС-22", но решение на этот счет пока не принято, об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

"Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию "Союза МС-23" в связи с аварией на "Союзе МС-22" пока не принималось", - сказал источник.

При этом отмечалось, что в случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца.

В Роскосмосе о возможных сроках подготовки корабля пояснили, что на Байконуре продолжается подготовка к запуску "Союза МС-23", старт которого по графику запланирован на 16 марта 2023 года.

В госкорпорации подчеркнули, что "при необходимости подготовка может быть ускорена для его отправки на МКС…".

Как писал сайт KP.RU, в результате утечки из системы охлаждения температура на борту пилотируемого корабля "Союз МС-22" стала увеличиваться, в результате чего установилась 30-градусная жара.Температуру планировалось снижать за счет изменения системы вентиляции.

Отмечалось, что авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая призвана поддерживать правильную температуру и влажность.

Напомним, в Роскосмосе заявили, что все системы корабля работают в штатном режиме, а жизни космонавтов ничто не угрожает. По данным госкорпорации, причиной утечки в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" может быть попадание микрометеорита.