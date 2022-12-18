Умерла Людмила Аграновская, первая альпинистка СССР

Умерла первая альпинистка СССР Людмила Аграновская Фото: соцсети

На 91 году жизни умерла первая альпинистка СССР, получившая звание «Снежный барс», Людмила Аграновская, об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выразив слова соболезнования на официальном сайте региона.

«18 декабря 2022 года на 91-м году ушла из жизни Людмила Семёновна Аграновская, легендарный тренер, Заслуженный работник физической культуры и спорта СССР, Заслуженный тренер Российской Федерации, обладатель звания «Снежный барс» за покорение всех высочайших гор Советского Союза, почетный житель Камчатского края и города Петропавловска-Камчатского», - сказал Владимир Солодов.

Губернатор подчеркнул, что «воспитанников нашей «лыжной бабушки» огромное количество, многие из них добились высот в спортивной карьере. Её имя навсегда золотыми буквами вписано в историю Камчатки

Владимир Солодов выразил искренние соболезнования родным и близким Людмилы Агарновской, её воспитанникам в связи с постигшей большой утратой.

Как сообщал сайт KP.RU, первым в стране обладателем звания Снежный барс России стал 30-летний сочинец Алексей Букинич в 2011 году.

Нормативом для присвоения звания является совершение восхождений на 10 вершин, расположенных на территории России: Эльбрус, Дых-тау, Коштан-тау, Мижирги, пик Пушкина, Джанги-тау, Шхара, Казбек, Белуха, Ключевская сопка.