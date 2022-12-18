ВСУ за сутки потеряли до 50 человек на луганском направлении
Фото: Александр КОЦ
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
«Уничтожено: до 50 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, один беспилотный летательный аппарат, 14 единиц специальной автомобильной техники», — сказано в заявлении.
Кроме того, отмечается, что противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 3 ракеты.
17 декабря Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении до 90 человек личного состава, 3 танков, 5 бронетранспортёров, 2 артиллерийских установок и 16 единиц специальной автомобильной техники.
Как писал сайт KP.RU, ранее Генри Киссинджер экс-госсекретарь и бывший советник президента США по нацбезопасности заявил о поворотной точке в конфликте на Украине, которой нужно воспользоваться, чтобы достичь урегулирования путем переговоров и избежать эскалации, чреватой глобальной катастрофой.