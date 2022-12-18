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НовостиПолитика18 декабря 2022 8:19

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек на луганском направлении

Народная милиция ЛНР проводит активные наступательные действия
Сергей ГАПЧУК
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек на луганском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек на луганском направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Уничтожено: до 50 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, один беспилотный летательный аппарат, 14 единиц специальной автомобильной техники», — сказано в заявлении.

Кроме того, отмечается, что противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 3 ракеты.

17 декабря Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении до 90 человек личного состава, 3 танков, 5 бронетранспортёров, 2 артиллерийских установок и 16 единиц специальной автомобильной техники.

Как писал сайт KP.RU, ранее Генри Киссинджер экс-госсекретарь и бывший советник президента США по нацбезопасности заявил о поворотной точке в конфликте на Украине, которой нужно воспользоваться, чтобы достичь урегулирования путем переговоров и избежать эскалации, чреватой глобальной катастрофой.