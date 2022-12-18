Пассажиров рейса Измир - Москва 10 часов держат на борту самолета в Хельсинки

Пассажиров 10 часов не выпускают из самолета после вынужденной посадке в Хельсинки Фото: Shutterstock

Пассажиры рейса Измир – Москва уже 10 часов находятся на борту самолета, приземлившегося из-за непогоды в Хельсинки в воскресенье, 18 декабря 2022 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что речь идет о воздушном судне турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, которое совершило вынужденную посадку в Финляндии из-за метели.

Пассажиры жалуются, что их не выпускают из лайнера, а также отказывают в предоставлении воды и еды. Некоторые из них утверждают, что в душном самолете у них начались проблемы с дыханием, но просьбы выйти на свежий воздух игнорируются экипажем.

Напомним, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines приостанавливала полеты в Россию и из нее с 13 по 27 марта 2022 года. В следующем месяцы перевозчиком были возобновлены полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул. Первый, после долгого перерыва, полет в Турцию состоялся 12 апреля 2022 года.