За минувшие сутки в России зафиксировано 7222 случая COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 7222 случая COVID-19. С начала пандемии выявлено 21 716 074 заболевших.

По данным на воскресенье, 18 декабря 2022 года, лидером по показателю стала Москва, где заболели 1282 человека. Вторым идет Санкт-Петербург — 1226 случаев. Тройку замыкает Свердловская область с 377 заразившимися за сутки.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 51 летальный исход. Еще 6338 человек получили справки о выздоровлении. Суммарное количество умерших с начала пандемии составило 393 тысячи человек, выздоровевших - 21 109 668 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко посоветовал россиянам отказаться от новогодних корпоративов и с осторожностью отнестись к школьным утренникам на фоне роста заболеваемости гриппом.

Он также рекомендовал носить медицинские маски, а заболевших людей максимально изолировать от других членов семьи.