Потолок цен на российскую нефть больше навредит Европе, чем России

В США полагают, что потолок цен на российскую нефть, в первую очередь, несет убытки Европе Фото: REUTERS

Потолок цен на нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель наносит больше вреда Европе, чем России. Такой вердикт озвучил американский журнал Foreign Policy.

"Поскольку большая часть блока отказывается от российской нефти без особого ожидаемого эффекта, жалобы различных государств — членов ЕС и их граждан на то, что вся схема неэффективна и только вредит Европе, — лишь вопрос времени", - говорится в публикации.

Это аргументируется тем, что Россия сохранит свои доходы, в том числе за счет поставок по трубопроводу "Дружба", освобожденного от эмбарго, при этом многим европейским странам придется столкнуться с взлетом стоимости топлива.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз окончательно утвердил потолок цен на нефть, происходящую из России. Соответствующий релиз опубликован в официальном журнале ЕС совместно с таблицей, в которой указана предельная цена на российскую нефть. Согласно документу, она составляет 60 долларов за баррель.

Потолок цен на сырую нефть вступил в силу с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты – вступит в силу с 5 февраля 2023 года. При этом предполагается наличие определенного переходного периода. Так, для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января, будет предусмотрена отсрочка в 45 дней.