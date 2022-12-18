В России отменили налог на часть премий за результаты профессиональной деятельности

Михаил Мишустин. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня премий, которые не будут облагаться подоходным налогом (НДФЛ) в 13%. Об этом сообщается на сайте правительства РФ в воскресенье, 18 декабря 2022 года.

Теперь в России не нужно будет платить налоги с премий за высокие результаты профессиональной деятельности в сфере музыкального искусства.

"Премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства учреждены указом президента в 2022 году, - говорится в сообщении. - Претендовать на такие награды могут учителя, чей стаж педагогической работы в области музыкального искусства составляет не менее трёх лет".

Напомним, размер премии для педагогов в школах составляет 500 тысяч рублей, а для преподавателей в колледжах и вузах – миллион рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, с 1 декабря 2022 года освобождается от НДФЛ материальная помощь мобилизованным, а также контрактникам и добровольцам, участвующим в спецоперации, и членам их семей. А если помочь решило предприятие, передача каких-то вещей или другого имущества не будет облагаться НДС.