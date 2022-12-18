В Британии заявили о необходимости искоренить "имперскую идею" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский Королевский институт международных отношений нашел способ одержать победу над Россией, пишет обозреватель Давид Нармания в публикации для РИА Новости.

По его словам, исследователи пришли к выводу, что Западу для того, чтобы одержать верх, нужно убить "имперскую идею" в сознании российского народа.

"Имперский зуд засел в россиянах так глубоко, что его нужно искоренить не только из российского арсенала, но и из намерений и настроений элит и простого народа", - привел выдержку Нармания.

Журналист обратил внимание, что британская сторона извращает действительность, так как имперскими амбициями исторически славилось как раз Соединенное Королевство, колонизировавшее африканские страны, травившее опиумом население Китая и торговавшее рабами.

Нармания подчеркнул, что имперское мышление британцев, американцев и их союзников никуда не пропало – просто изменило свое обличие. Теперь они сами себя наделили правом "устанавливать демократии" в других странах и указывать остальным, что хорошо, а что плохо.

"Безусловно, с имперским мышлением нужно бороться, - заключил обозреватель. - Именно это и делает Россия, бросая вызов однополярному миру".

Как ранее писал сайт KP.RU, американский журналист Роберт Фарли заявил, что Россия привела Запад в ужас, разрушив развязанную им финансовую кампанию и победив в экономической войне.

В публикации отмечено, что "Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых потребителей, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта".

Автор заявил, что западные санкции не смогли в России пошатнуть курс рубля, а инфляция в стране значительно снизилась с начала спецоперации.