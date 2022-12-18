Владимир Путин подписал закон о процедуре утверждения Совфедом председателя Счетной палаты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в ФЗ «О Счетной палате РФ», в нем также прописывается процедура утверждения Советом Федерации кандидатуры председателя Счетной палаты. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон устанавливает, что председатель Счетной палаты назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента России.

Указывается, что перед этим Совет палаты вносит президенту не менее трех кандидатур, из которых он выбирает одну и представляет верхней палате для назначения.

Кроме того, новый закон расширяет полномочия Счетной палаты, в частности, она получает право проверять поставщиков по государственным контрактам.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин подписал указ, разрешающий призывать в Вооруженные силы РФ лиц с иностранным гражданством. Ранее по призыву могли служить только лица, являющиеся гражданами России, а иностранцы – только по контракту.

В начале ноябяря 2022 года Путиным подписан закон, разрешающий проходить альтернативную службу в период мобилизации. Россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу, в период мобилизации могут быть направлены для ее прохождения на должностях гражданского персонала Вооруженных сил РФ и других воинских формирований.