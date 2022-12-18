Военкор Сладков сообщил, что офицеры ВСУ приказывают стрелять по Донецку без сомнений

Офицеры ВСУ не колеблются, когда приказывают стрелять по мирному населению Донецка Фото: REUTERS

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сомневаются, когда отдают приказы об ударах по мирному населению Донецка. Об этом сообщил военкор Александр Сладков в своем телеграм-канале в воскресенье, 18 декабря 2022 года.

"У офицеров ВСУ нет сомнений, стрелять или не стрелять, - написал Сладков. - Они стреляют по Донецку без сомнений".

В подтверждение заявления журналист привел видеозапись с допроса пленного украинского солдата, который заявил, что артиллеристы всего лишь выполняют приказы офицеров. На уточняющий вопрос украинец заявил, что офицеры при этом не сомневаются.

Как ранее писал сайт KP.RU, бойцы ВСУ начали уклоняться от выполнения приказов командования идти в контрнаступление под Артемовском. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Он отметил, что сейчас в рядах украинских сил наблюдаются "массовые саботажи и игнорирование приказов вышестоящего командования".