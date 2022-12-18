Минобороны Британии сообщило о поставке Киеву партии ракет Brimstone-2

Дальность пуска ракет Brimstone-2 вдвое больше, чем Brimstone-1 Фото: REUTERS

Министерство обороны Великобритании сообщило о поставке Украине новой партии высокоточных ракет Brimstone-2. Соответствующая информация размещена в аккаунте оборонного ведомства в сети микроблогов Twitter.

Военная помощь оказывается в рамках ранее принятого пакета, говорится в сообщении.

Напомним, дальность пуска предоставленных Украине ракет Brimstone-2 вдвое больше, чем дальность самонаводящихся ракет "воздух-земля" Brimstone-1, которые Великобритания поставила ранее. Также Brimstone-2 оснащены системой лазерного наведения.

Напомним, Национальное бюро расследований Финляндии заявило, что оружие, которое отправляли страны Запада, в том числе, и сама Финляндия, в качестве помощи Украине, попало в руки организованной преступности. И не на Украине, а в самой Финляндии. При этом, до Украины оно все-таки дошло, но было там разворовано, перекуплено и его вернули местным преступникам. Финская полиция смогла отследить его.