В Молдавии назвали «заказом извне» приостановку лицензий шести русскоязычных каналов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение о приостановлении вещания шести русскоязычных каналов в Молдавии стало результатом заказа извне, об этом сообщил депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя в комментарии для телеканала Primul in Moldova.

«Я просто убежден, что это политическое решение и это политический заказ, который исходит извне, это решение было принято сразу же, моментально после визита Майи Санду в США и после ее встречи с одним известным послом в Молдавии. Поэтому нужно понимать, что ни одна международная серьезная организация — ни ПАСЕ, ни ЕС, ни, тем более посольства — не выскажутся в поддержку данных телеканалов», - сообщил Цырдя.

Он подчеркнул, что неправительственные организации в области СМИ и вовсе приветствовали это решение властей.

Депутат отметил, что власти рассчитывают на окончательную ликвидацию оппозиционных каналов через три-четыре месяца путем их разорения.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «КП» прокомментировала факт закрытия ТВ-каналов в Молдавии. Она назвала что, «это тот самый случай, когда правительство превращается в «режим». Захарова отметила, что правительство, люди, которые призывали к использованию демократических процедур, превращаются в режим. Она подчеркнула, что власти Молдавии уничтожают формы инакомыслия, просто используют методы тоталитарной цензуры.

Ранее дипломат подчеркивала, что Вашингтон участвует в наведении на цели, расположенные в том числе на российской территории, а также предоставляет киевскому режиму спутниковые снимки и другую разведывательную информацию. Захарова отмечала, что США фактически стали стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причиненные американским оружием по американской наводке.