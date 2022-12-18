Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Как отмечается, в графике президента на предстоящую неделю также значится визит в Минск, церемония вручения госнаград и заседание Госсовета по теме молодежной политики.

Как сообщал сайт KP.RU, поздно вечером 15 декабря 2022 года президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности Российской Федерации, рассмотрев вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях. Также обсуждались вопросы взаимодействии с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для направлениям».

Ранее на саммите ЕАЭС в Бишкеке президент России Владимир Путин прокомментировал длительность урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что процесс урегулирования будет не простым.

- Что касается длительности СВО, я имел ввиду длительность урегулирования. Потребует времени. Всем участникам процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле.