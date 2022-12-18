Роспотребнадзор откроет горячую линию по качеству пищевых продуктов с 19 декабря 2022 года Фото: Мария АНАНОВА

С 19 декабря 2022 года Роспотребнадзор запустит для граждан горячую линию по вопросам качества пищевых продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В период с 19 по 30 декабря текущего года Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, - отмечается в сообщении.

Сотрудники ведомства будут отвечать на вопросы о маркировке товара, а также помогут оформить претензию в адрес продавца.

- Номера телефонов для консультаций граждан в рамках горячей линии, адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора, а также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43, - объяснили в ведомстве.

Годом ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова дала россиянам рекомендации по встрече Нового года. Она посоветовала воздержаться от мероприятий в замкнутых помещениях и по возможности посвятить праздники семье.