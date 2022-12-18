Российские войска уничтожили до 25 военных ВСУ на Купянском направлении

ВСУ несут потери на Купянском направлении под ударами российских войск. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение украинских военнослужащих в районе населенного пункта Кисловка в Харьковской области. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции на Украине, опубликованной в телеграм-канале ведомства в воскресенье, 18 декабря 2022 года.

В ведомстве уточнили, что на Купянском направлении уничтожено до 25 бойцов ВСУ, а также бронетранспортер и два автомобиля.

Как ранее писал сайт KP.RU, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин рассказал, что ВСУ намеренно целятся по российским врачам, работающим в зоне спецоперации. По его словам, из-за действий украинских военных с бортов многих российских санитарных транспортных средств убрали кресты.

Напомним, в начале декабря после ряда поражений на линии соприкосновения ВСУ предприняли контратаки у двенадцати населенных пунктов. Но остановить наступление российских войск им не удалось.