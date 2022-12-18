Российские войска взяли под контроль село Яковлевка в ДНР Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие в Донецкой Народной Республике (ДНР) взяли под свой населенный пункт Яковлевка. Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны РФ.

- На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка ...завершается его зачистка от остатков украинских войск, - говорится в сообщении военного ведомства.

Также уточняется, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка в ДНР ВСУ пытались вернуть утраченные позиции. Однако в результате ударов нашей артиллерии и штурмовых групп контратаки были отражены.

- Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины и три авто, - уточнили в Минобороны РФ.

Накануне сайт KP.RU писал, что российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), три бронемашины и два танка. Также нашим военнослужащим удалось занять выгодные рубежи и позиции.