Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили около 50 человек убитыми и ранеными

Российские войска вывели из строя около 50 украинских военных на Южнодонецком направлении Фото: EAST NEWS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Южнодонецком направлении около 50 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России в воскресенье, 18 декабря 2022 года.

"Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В частности, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы и одна ремонтно-эвакуационная группа ВСУ.

Как ранее писал сайт KP.RU, в воскресенье Вооруженные силы Украины за 10 минут выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району города Донецка

Напомним, в Минобороны России подтвердили, что 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования".