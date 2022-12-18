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НовостиПолитика18 декабря 2022 12:29

Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили около 50 человек убитыми и ранеными

Уничтожены три диверсионно-разведывательные группы и одна ремонтно-эвакуационная группа противника
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские войска вывели из строя около 50 украинских военных на Южнодонецком направлении

Российские войска вывели из строя около 50 украинских военных на Южнодонецком направлении

Фото: EAST NEWS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Южнодонецком направлении около 50 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России в воскресенье, 18 декабря 2022 года.

"Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В частности, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы и одна ремонтно-эвакуационная группа ВСУ.

Как ранее писал сайт KP.RU, в воскресенье Вооруженные силы Украины за 10 минут выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району города Донецка

Напомним, в Минобороны России подтвердили, что 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования".