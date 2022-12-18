Российские военные уничтожили три украинские диверсионные группы в ДНР и Запорожье. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

В Министерстве обороны России 18 декабря сообщили о ходе спецоперации на Украине. По информации ведомства, ВС РФ уничтожили три украинские диверсионные группы в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожье.

- В районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка в ДНР и Новоселовка Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50-ти украинских военных убитыми и ранеными, - сказано в телеграм-канале военного ведомства.

Также ликвидированы боевая бронемашина, танковый тягач и два пикапа.

Накануне сообщалось, что диверсионная группа ВСУ попыталась прорваться на левый берег Днепра, но была уничтожена российскими войсками. А до этого воздушно-космические силы РФ нанесли удар по пунктам дислокации боевиков "иностранного легиона" в районе населенного пункта Часов Яр на территории ДНР. В результате удара уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.