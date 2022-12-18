Температуру в корабле "Союз МС-22" удалось понизить после утечки в системе охлаждения

Специалистам удалось снизить температуру на борту космического корабля "Союз МС-22" Фото: пресс-служба Роскосмоса

Специалистам Центра управления полетами удалось добиться снижения температуры на борту космического корабля "Союз МС-22" после утечки в системе охлаждения. Об этом сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.

"Температура в корабле "Союз МС-22" снижается благодаря действиям специалистов Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах", - говорится в сообщении госкорпорации.

Аппарат также планируется осмотреть с использованием камер дистанционного манипулятора SSRMS. Планируется, что Центр управления полетами получит результаты осмотра в понедельник, 19 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что температура на борту пилотируемого корабля "Союз МС-22" из-за утечки в системе охлаждения стала увеличиваться, в результате чего установилась 30-градусная жара. Специалисты решили снизить температуру за счет изменения системы вентиляции.

Как писал сайт KP.RU, Роскосмосу понадобится около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя "Союз" взамен поврежденного "Союза МС-22", но решение на этот счет пока не принято.