Рианна впервые показала семимесячного сына на видео

Рианна Фото: REUTERS

Знаменитая американская певица Рианна впервые показала своего первенца широкой публики, показав короткое видео в социальных сетях.

На кадрах малыш улыбнулся, произнес несколько звуков и даже попытался отобрать телефон у матери, что не осталось без комментария популярной исполнительницы.

"Ты пытаешься отобрать мамин телефон?" - произнесла певица.

Напомним, Рианна родила мальчика 13 мая 2022 года. Малыш стал первенцем для певицы и рэпера A$AP Rocky, с которым она уже два года состоит в романтических отношениях.

Об "интересном" положении уроженки Барбадоса стало известно в январе этого года. С отцом своего ребенка Ракимом Ателастоном Майерсом (это настоящее имя A$AP Rocky) Рианна была знакома давно, но между ними долгое время были чисто профессиональные отношения. Они работали над несколькими совместными музыкальными проектами.

В прошлом году Рианна и Рокки впервые появились на публике как пара: они позировали на красной дорожке Бала Института костюма Met Gala. Влюбленные долго не комментировали свои отношения, и лишь в 2021 году рэпер высказался о своих чувствах к Рианне. 33-летний музыкант подтвердил, что у него самые серьезные намерения.