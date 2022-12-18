Офицер НАТО раскрыл страх ВСУ Фото: REUTERS

Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу считает, что украинские власти и вооруженные силы страны боятся повторного удара российской армии по Киеву, который подтолкнет Запад к переговорам. Свое мнение по украинскому конфликту он изложил в статье для 19Fortyfive.

Офицер НАТО отмечает, что поражение критической инфраструктуры существенно ослабило Незалежную. Потенциальное наступление на Киев заставит власти начать диалог для урегулированию ситуации, предполагает он.

После такого удара западные союзники президента Украины Владимира Зеленского, уставшие от длительных боевых действий, могли бы оказать давление на политика, подтолкнув его тем самым к возобновлению переговоров с Москвой, полагает эксперт.

Ранее ряд публикаций в американских СМИ вызвали панику среди украинских политиков. Речь идет о материалах WP и WSJ, в которых говорилось о призыве к Украине продемонстрировать готовность к переговорам с Россией и о "тайных переговорах" Джейка Салливана с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.

По мнению аналитиков, Запад посылает Украине неутешительные сигналы, так как устал от нее, а заявления Зеленского "ставят союзников в нелепое положение".