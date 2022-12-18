В Минпросвещения оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом в школах России

Ситуация с заболеваемостью гриппом в российских школах остается стабильной Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с гриппом в российских школах остается стабильной, несмотря на сезонный рост заболеваемости. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель главы Минпросвещения России Александр Бугаев.

"Где необходимо, принимаются меры, школы переводятся на дистанционное образование, но в целом образовательный процесс продолжается в очном формате", - уточнил Бугаев.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Роспотребнадзоре во вторник сообщили, что в России уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди граждан вырос. За неделю рост заболевших составил 35,4%. Причем этот показатель подскочил в 37 регионах страны.

Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет 52,5%. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", выявленный уже в 82 субъектах РФ.

Напомним, иммунолог Николай Крючков предупредил, что в этом году в России заболеваемость гриппом ожидается выше, чем за последние пять лет. При этом эксперт считает, что велика вероятность полноценной эпидемии гриппа в текущем сезоне.