Профессор РАН Гусев заявил об отсутствии интереса у США в "жестком" противостоянии с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская сторона не заинтересована в дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой и "жестком" противостоянии с Россией. Об этом заявил доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

По его словам, Штаты готовы помогать Украине, в том числе изготавливая оружие, на зарабатывая на этом.

- Американцы не заинтересованы в жестком противостоянии (с РФ), они готовы помогать, делать оружие, на этом зарабатывая, но дойти до того, чтобы убирать высокопоставленных чиновников в министре обороны (РФ), - они не заинтересованы...Это может привести к серьёзным осложнениям ... это привело бы к окончательному разрыву отношений (между Москвой и Вашингтоном), - рассказал Гусев РИА Новости, комментируя материал NYT о том, что американцы пытались помешать Киеву спланировать и осуществить атаку на главу генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Накануне американская газета NYT сообщала, что боевики ВСУ и власти Украины пытались убить начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. По ее данным, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. Даты и другой информации по описываемому нападению газета не приводит.