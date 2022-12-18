Владимир Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории

Владимир Мединский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.

Руководитель ведомства также обозначил примерные сроки написание учебника - на это потребуется около года.

- Возглавит рабочую группу Владимир Мединский, как руководитель рабочей группы по историческому просвещению. Мы не с нуля (создаем), у нас есть учебники уже по истории и под редакцией Анатолия Торкунова, - сказал министр ТАСС.

В октябре этого года президент России Владимир Путин во время обращения к учителям заявил, что надо прислушаться к тем, кто остерегается "излишней стандартизации при формировании учебников", однако, это не относится к истории и обществознания. По его мнению именно попытки изменить историю и видение общественных процессов привели к конфликту на Украине.