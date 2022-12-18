В ЛДПР опровергли, что Леонид Слуцкий и Виктор Бут попали под обстрел в ЛНР

Леонид Слуцкий. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Делегация партии ЛДПР, прибывшая в Луганскую Народную Республику (ЛНР), не попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь фракции либерал-демократов Александр Дюпин в воскресенье, 18 декабря 2022 года, опровергая сообщения журналистов.

По его словам, делегаты, в том числе лидер партии Леонид Слуцкий и недавно освобожденный из американской тюрьмы предприниматель Виктор Бут, сумели избежать лишних рисков.

"Под обстрел мы не попадали, - уточнил Дюпин. - Мы корректировали маршрут из-за того, что в это время работало высокоточное оружие. Наоборот, мы предприняли все меры, чтобы избежать лишних рисков".

Пресс-секретарь добавил, что работу системы противовоздушной обороны было отчетливо слышно во время конференции в ЛНР, а временами звуки взрывов даже заглушали выступление.

Как ранее писал сайт KP.RU, между США и Россией произошел обмен россиянина Виктора Бута на американку Бритни Грайнер.

Российский гражданин был задержан еще 6 марта 2008 года в Бангкоке в результате провокации американских спецслужб. Под видом колумбийских повстанцев агенты США интересовались возможностью приобрести оружие через компанию Бута. И хотя им ничего не было обещано, россиянина задержали и водворили в тайскую тюрьму. Спустя некоторое время его депортировали в Соединенные Штаты, где в 2012 году осудили на 25 лет заключения. Свою вину Бут так и не признал.