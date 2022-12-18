Министр юстиции Молдавии назвал причину остановки вещания российских телеканалов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минюста Молдавии Сергей Литвиненко объяснил причину решения об остановке вещания шести российских телеканалов.

По словам руководителя ведомства, они якобы угрожали государственной безопасности республики. Об этом он написал в посте в соцсетях.

- Одно дело свобода слова, совсем другое пропаганда. В данном случае это не просто пропаганда, а та, что открыто пропагандирует и оправдывает агрессивную войну, распространяет агрессивный язык, разжигающий межнациональную рознь, угрожает госбезопасности, - заявил чиновник.

Напомним, в Молдавии отобрали лицензии и с 19 декабря отключают вещание шести ведущих оппозиционных и русскоязычных телеканалов - TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, РТР-Молдова и NTV Moldova. Теперь сотни молдавских журналистов остались без работы, а сотни тысяч граждан Молдавии - без любимых программ.

Однако решение о приостановке вещания русскоязычных каналов в Молдавии стало результатом "заказа извне", считает депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя.