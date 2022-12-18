США и Евросоюз накачивают Киев оружием, оттягивая завершение конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты преследуют в украинском кризисе три основные цели: ослабить Россию, усилить свое влияние на Европу и стабилизировать режим президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в публикации китайского издания Global Times.

Опрошенные изданием эксперты также выразили мнение, что ответственность за продолжение украинского конфликта лежит на Вашингтоне и Брюсселе, которые ведут накачку Киева оружием.

"США и Евросоюз не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив оружие и боеприпасы", - подчеркнул замминистра международного отдела ЦК Коммунистической партии Китая Чжоу Ли.

Как ранее писал сайт KP.RU, после заявления президента США Джозефа Байдена о том, что Америка будет продолжать поставлять Украине оружие "сколько потребуется" Пентагон и его партнеры из НАТО были вынуждены изменить методы ведения бизнеса и нарастить производство.

Напомним, полковник армии США в отставке, экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что Украина уже фактически полностью проиграла в вооруженном конфликте с Россией, так как Киеву нечем восполнять потери в вооруженных силах. Блэк подчеркнул, что даже поддержка "коллективного Запада" во главе с США не сможет помочь Украине переломить ситуацию в ходе боевых действий.