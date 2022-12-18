Зеленский заявил, что надеется на положительный исход переговоров с США по поставкам Patriot Украине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его переговоры с американским коллегой Джо Байденом по вопросу поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot продвигаются к положительному решению. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TF1.

- Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом, - признался Зеленский, комментируя вопрос журналиста о Patriot.

При этом украинский политик добавил, что переговорный "процесс идет", он лично занимается этим вопросом, а уровень его отношений с Байденом позволяет рассчитывать на положительное решение.

Несколько дней назад американский телеканал CNN сообщил, что США завершают консультации по вопросу отправки Украине самых современных на данный момент на западе систем ПВО Patriot, а о планах отправки может быть объявлено уже на этой неделе. Планируется переправить Киеву одну батарею ЗРК, которая включает в себя, помимо РЛС и прочих машин техобеспечения, от четырех до восьми пусковых установок, в каждой из которых по четыре стандартных ракеты.

Однако возможные поставки США на Украину ракет большой дальности превратят Вашингтон в непосредственную сторону конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными способами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.