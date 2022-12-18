Российский военный сообщил о продвижении псковских десантников на Сватовском направлении Фото: Александр КОЦ

Солдаты Воздушно-десантных войск из Пскова смогли отодвинуть украинскую армию более чем на два километра на сватовском участке фронта в Донбассе. Об этом журналистам рассказал военнослужащий с позывным "Паркер 13".

- На данном направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению ... продвижение вглубь (обороны) противника составило до двух с половиной километров, - заявил он РИА Новости.

"Паркер 13" также добавил, такого результата псковским десантникам удалось добиться за неделю. Кроме того, солдаты уничтожили до пяти единиц бронетехники противника, а потери в рядах ВСУ составили порядка 50 человек, уточнил он.

Ранее командир подразделения Вооруженных сил РФ с позывным "Кайтак" честно рассказал журналистам о том, как наши военные отражают атаки ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, на каждый обстрел со стороны противника российские бойцы "отвечают огнем в два раза сильнее".

18 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в Донецкой Народной Республике (ДНР) взяли под свой населенный пункт Яковлевка. Сейчас там проводится зачистка от остатков украинских войск