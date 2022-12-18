Захарова сравнила политику ЕС в отношении Сербии со "свадьбой, которая начинается с измены" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика Европейского союза в отношении Сербии напоминает "свадьбу, которая начинается с измены". б этом она написала в своем телеграм-канале.

Такое сравнение дипломат провела в связи с недавним обострением ситуации в непризнанном Косове. Оно случилось сразу после саммита ЕС в Албании с участием западнобалканских государств.

Захарова акцентировала внимание на том, что на саммите была принята "Тиранская декларация", поддерживающая стремление Западных Балкан вступить в ЕС.

- Отдельным пунктом ЕС прописывает в Тиранской декларации, что сепаратистское Косово (как и Сербия) находятся "на европейском пути, - заявил представитель российского дипломатического ведомства.

Что касается Евросоюза, то он пытается одновременно привести Сербию в "прекрасное будущее" и устраивать провокации против Белграда, считает Захарова. Однако подобного рода политика изначально является предательской, как "свадьба, которая начинается с измены".

Накануне сообщалось, что обстановка в северных районах Косово, где компактно проживает сербское меньшинство, продолжает оставаться крайне неспокойной. Власти Косово проводят под надуманными предлогами аресты бывших полицейских сербской национальности, захватывают местные избиркомы в преддверии запланированных муниципальных выборов.