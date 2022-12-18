В Иркутской области произошел пожар на нефтяном месторождении, полыхает 1000 квадратов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области произошел крупный пожар на нефтяном месторождении, сейчас огонь тушат пожарные, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло на площади около 1000 квадратных метров.

- Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Информация уточняется. ... Присвоен третий номер сложности. Предположительно - один человек пострадал, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как сообщает "КП-Иркутск", пожар на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе ликвидируют при помощи автоматических систем пожаротушения. К месту отправлены и пожарные расчеты МЧС России из Усть-Кута.

12 декабря сайт KP.RU писал про пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе. Площадь возгорания достигала 10 000 квадратных метров. Прокуратура Московской области инициировала проверку по факту ЧП. Предварительной версией ЧП стало замыкание электропроводки из-за сильного ливня в Москве.