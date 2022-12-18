В российских школах начнут открываться ячейки новой детской организации "Движение первых" с 20 декабря 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил журналистам, что открытие первичных отделений нового молодежного объединения "Движение первых" в российских школах начнется со вторника, 20 декабря.

- Мы, начиная со вторника, будем открывать ячейки, первичные отделения в школах, там, где ребята изъявят желание, - рассказал Кравцов.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин выступил на первом съезде российского движения детей и молодежи. В своем видеообращении глава государства заявил, что наша страна сможет сделать мир более справедливым.

Первый съезд российского движения детей и молодежи начался в Москве в это воскресенье. Мероприятие продлится до 20 декабря. Участникам движения предстоит определиться с направлениями деятельности, а также сформулировать свою миссию и ценности.