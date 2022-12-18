Зеленский одной фразой выдал реальное положение дел на Украине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский всего одно фразой раскрыл реальное положение дел в стране. Это произошло, когда он обратился с просьбой к беженцам не возвращаться в республику из стран Европейского союза.

Как считает экономист Foreign Policy Адам Туз, такими словами политик признал бедственное положение экономики и критическую инфраструктуры.

- Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление, - отмечает автор.

В публикации Туз также обратил внимание на то, что "прямо сейчас экономическая ситуация на Украине становится все более и более серьезной", особенно с учетом наступления холодов.

Накануне обозреватель и аналитик из США Эндрю Корибко публично обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке заставить Запад начать Третью мировую войну. По его словам, Зеленский сознательно пытался организовать провокацию, так как не уверен, что Украина сможет добиться новых успехов в противостоянии с Россией.