Bloomberg: Потери Европы после отказа от российского газа достигли триллиона долларов Фото: REUTERS

Решение отказаться от российского газа в свете ситуации вокруг Украины уже обошлось Европе в один триллион долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

В публикации отмечается, что такая сумма получилась из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей. При этом, как прогнозирует агентство, это только начало самого масштабного энергетического кризиса за последние десятилетия.

Ожидается, что за период холодов газовые хранилища опустеют, и тогда, в условиях минимальных поставок российского газа, заполнить их будет крайне тяжело.

Также в агентстве спрогнозировали, что напряженная ситуация с поставками газа в Европу продлится как минимум до 2026 года, когда Катар и Америка смогут нарастить добычу углеводородов до необходимого уровня.

В ноябре этого года Bloomberg сообщало, что европейские государства потратили огромную сумму на заполнение газовых хранилищ из-за отказа от российского топлива. Общая стоимость запасов топлива составила 104,8 миллиарда долларов.