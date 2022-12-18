Умер один из раненых при обстреле больницы в Донецке Фото: REUTERS

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о смерти одного из пострадавших при обстреле больницы в Донецке.

По его словам, погибший получил тяжелые травмы.

- К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения - черепно-мозговую и торакальную травмы - при обстреле корпуса №6 больницы им.Калинина скончался. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибшего, - написал он в своем телеграм-канале.

Незадолго до этого Пушилин сообщил, что 18 декабря в результате обстрела больницы украинскими силовиками пострадали люди. По его словам, ранены несколько человек, один из них получил тяжелое ранение, есть пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

Вечером 18 декабря в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся корпус больницы им. Калинина. О ЧП сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, сейчас пациентов экстренно эвакуируют из здания медучреждения. Также есть информация о раненых.