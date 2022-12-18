Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ-2022

Владимир Путин решил совершить важный международный звонок после финала ЧМ-2022 по футболу Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой его сборной в финале Чемпионата мира по футболу 2022. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам кремлевского пула.

«Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — передает слова официального представителя Кремля информагентство РИА Новости.

В финале ЧМ-2022 по футболу в Катаре сборная Аргентины одержала победу над французами в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 3:3.

Лучшим игроком всего чемпионата мира по футболу в Катаре был признан знаменитый аргентинский полузащитник Лионель Месси. После завершения финального матча ЧМ он пообещал, что продолжит выступления за национальную команду своей страны. При этом на данный момент Месси подчеркивает, что завершившийся мундиаль - последний подобный турник в его карьере, на ЧМ-2026 он ехать не собирается (даже в случае, если в тот момент он еще будет продолжать свою профессиональную игровую футбольную карьеру).