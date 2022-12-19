Barents Observer: Норвегия практически прекратила выдачу виз гражданам России

В Норвегии больше не хотят выдавать визы российским гражданам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия практически полностью прекратила выдачу виз россиянам, их не пускают в страну даже по приглашению норвежских организаций. Информацию об этом распространило норвежский интернет-портал Barents Observer.

По его информации, с отказами в получении виз, в частности, столкнулось арт-пространство в Киркенесе, в 15 минутах езды от российской границы. Как отмечается, теперь оно может работать только «с независимыми художниками и кураторами». Собеседники издания говорят, что записаться на подачу документов на норвежскую визу почти невозможно, а если это удается сделать, человек все равно получает отказ.

При этом на сегодняшний день официального запрете на выдачу виз россиянам норвежское государство пока не вводило, о подобных планах также публично не объявлялось.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский и эстонский премьер Кая Каллас публично заявляли о необходимости введения жестких визовых ограничений в отношении всех без исключения граждан РФ. По мнению политиков, такую практику должны ввести все западные страны. Однако подавляющее большинство западных государств от столь жестких и тотальных ограничительных мер по отношению к россиянам воздержалось, подобные действия предпринимают лишь некоторые страны (при это не везде ограничения носят тотальный и откровенно запретительный характер).