Obozrevatel: стоимость продуктов для новогоднего стола на Украине в 2022 году взлетела сразу на 40 процентов

Стоимость новогодних блюд для украинцев за год взлетела на 40 процентов Фото: REUTERS

Стоимость продуктов для новогоднего стола на Украине выросла почти на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает украинское интернет-издание Obozrevatel.

Отмечается, что бюджетный вариант новогоднего стола в Киеве обойдется местным жителям в 2,9 тысячи гривен, что на 38,2 процента выше показателя 2021 года. За стол с деликатесами украинцам придется заплатить 3,5 тысячи гривен. По данным издания, цены на ингредиенты к салату оливье выросли на 41,9 процента в сравнении с декабрем прошлого года.

Ранее многие украинские и западные эксперты и экономисты заявили о том, что Украина пережила масштабный экономический спад в 2022 году и, скорее всего, переживает еще более серьезные экономические потрясения в 2023 году. В частности, по самым негативным прогнозам Украину ждет тотальная девальвация национальной валюты (гривны) и мощнейший кризис стоимости жизни. Кроме того, страну может массово начать покидать экономически активная часть населения, что тоже не сулить украинской экономике абсолютно ничего хорошего.

При этом украинские власти не считают ситуацию какой-то фатальной и надеются на то, что западная финансовая помощь и поддержка нивелируют последствия экономического спада для рядовых украинцев.