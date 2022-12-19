В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы болельщиков

Массовые беспорядки проходят в Париже после финала ЧМ-2022 по футболу Фото: REUTERS

Парижская полиция в ночь на 19 декабря 2022 года применила слезоточивый газ, чтобы разогнать болельщиков, расстроенных поражением французской сборной в финальном матче с Аргентиной на ЧМ по футболу в Катаре, сообщает AFP.

Основные беспорядки проходят в это время в районе Елисейских Полей. Фанаты устроили масштабные столкновения с силовиками, начав нападать на сотрудников правоохранительных органов. Полиция была вынуждена применить жесткие ответные меры по отношению к футбольным фанатам.

В частности, правоохранители в ответ применяют против болельщиков специальные средства: дубинки, щиты и слезоточивый газ.

В финале чемпионата мира по футболу-2022 французская сборная, несмотря на хет-трик нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, уступила команде Аргентины. Французы проиграли аргентинцам лишь в серии послематчевых пенальти (4:2), до этого основное и дополнительное время матча завершились вничью со счетом 3:3. В итоге французская сборная получила лишь серебряные медали мундиаля, а Аргентина стала победителем турнира, проходившего в Катаре.

На финальном матче ЧМ-2022 лично присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. После игры он лично долго утешал расстроенного форварда Килиана Мбаппе. Макрон полагает, что у французов есть хорошее поколение талантливых молодых игроков и они обязательно одержат победы и на ближайшем Чемпионате Европы-2024, и на следующем Чемпионате мира, который состоится в 2026 году.