Эрдоган сообщил, что дальность полета турецкой баллистической ракеты "Тайфун" достигнет 1000 километров

Реджеп Тайип Эрдоган выступил с важным заявлением Фото: REUTERS

Дальность полета турецкой баллистической ракеты «Тайфун» достигнет 1 тыс. км, рассказал действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в октябре, во время испытаний ракета пролетела расстояние 561 км.

«Дальность полета ракеты "Тайфун" была заявлена равной 560 км… Теперь мне сказали, что мы достигнем 1 тыс. км»,— заявил Эрдоган в своем интервью турецкому изданию Anadolu.

Утверждается, что даже 560 км – это наибольшее расстояние по сравнению с любым подобным вооружением, которое производит Турция. Известно, что над секретным проектом, получившим название «Тайфун», несколько лет трудится турецкая компания Roketsan.

Ранее Эрдоган дал понять, что Турция готова принять все имеющиеся у нее средства для защиты своей территории и своих граждан. Именно в связи с этим турецкий лидер объявил о проведении на территории Ирака и Сирии военной антиреррористической спецоперации против запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (Анкара считает эту структуру террористической и обвиняет в причастности к целому ряду резонансных взрывов, нападений и других преступлений).

Кроме того, Эрдоган не исключил и военный ответ на недружественные действия других государств и структур в случае, если они будут пытаться каким-либо образом посягать на безопасность и территориальную целостность Турции.

Эрдоган также неоднократно подчеркивал, что Турция хоть и является членом НАТО, но проводит частично независимую от Североатлантического альянса оборонную политику.