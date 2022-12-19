Advance: поставки ВСУ ЗРК Patriot дадут возможность России изучить их

Запад пока не торопится предоставлять боевикам Вооруженных сил Украины ЗРК Patriot Фото: REUTERS

Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны ЗРК (зенитно-ракетных комплексов) Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи» в боевых условиях, подчеркнул обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

Как поясняет военный эксперт, для американского военного командования это может стать сюрпризом. При этом Роша отмечает, что попадание ЗРК из США в руки специалистов Вооруженных сил России является всего лишь вопросом времени.

Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое изучение «вблизи», разумеется, ни в коей мере не устраивает, — уточнил Роша в своем материале.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский неоднократно публично обращался к своим западным партнерам с просьбой передать Киеву ЗРК Patriot, чтобы защитить объекты критической энергетической инфраструктуры страны от ударов Вооруженных сил РФ. Однако пока Соединенные Штаты не торопятся отвечать согласием на просьбу Зеленского, как и другие западные государства.

Между тем, в министерстве иностранных дел России и Минобороны РФ неоднократно заявляли о том, что считают западные поставки вооружений боевикам ВСУ косвенным вмешательством иностранных государств в военных конфликт. Более того, поставленное Украине западное оружие, как и каналы его поставки, являются легитимными целями для российских военных во время проведения СВО.