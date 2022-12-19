Страны ЕС могут начать возводить стены и заграждения из-за наплыва мигрантов

Мигранты из беднейших стран мира продолжают прибывать в государства Европейского союза Фото: REUTERS

Председатель Европейской народной партии (ЕНП) - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер допустил возведение "стен и заграждений" на границах Евросоюза в целях предотвращения нового масштабного миграционного кризиса.

"Страны ЕС впадут в новый миграционный кризис, если не будут действовать сейчас. Этот огромный вызов необходимо наконец принять всерьез", - сказал Вебер в интервью, данном газетам известной немецкой медиагруппы Funke. По мнению Вебера, следует усилить контроль на внешних границах, "будь то на море или на суше".

Ранее эксперты заявили о том, что предстоящий миграционный кризис может стать фатальным для многих стран Европейского союза - из-за наплыва мигрантов из беднейших стран мира в государствах-членах ЕС начнутся серьезные экономические и социальные потрясения.

Кроме того, некоторые европейские страны (например, Венгрия) могут и вовсе попытаться отказаться размещать у себя мигрантов. В тех же государствах, которые согласятся принять огромные толпы беженцев, к власти могут начать приходить праворадикальные и популистские силы, которые в ходе предвыборных кампаний будут обещать избирателям кардинально изменить миграционную политику своих стран.

А российский политолог Александр Асафов полагает, что новый миграционный кризис в Европе теоретически вполне может в любой момент начаться из-за массового приезда в государства-члены ЕС украинских беженцев.