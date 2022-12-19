Илон Маск допустил свой уход с поста главы Twitter

Илон Маск допустил, что может покинуть пост главы Twitter Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал подчиниться желанию пользователей. Соответствующий опрос размещен в официальном twitter-аккаунте Маска.

"Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я подчинюсь результатам этого опроса", - написал Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября нынешнего года. Сразу же после окончательного оформления сделки по приобретению контрольного пакета акций компании он уволил нескольких топ-менеджеров сети микроблогов, решив начать в Twitter глобальные и масштабные реформы.

В частности, бизнесмен пообещал, что будет бороться с царящей в соцсети цензурой и предоставит право слова всем, кто ранее был этого лишен. В связи с этим Маск (по итогам голосования пользователей Twitter) принял решение о разблокировке аккаунта бывшего американского президента Дональда Трампа. Также разблокирована была и страница в Twitter скандального рэпера Канье Уэста.

Также заблокированными в сети микроблогов оказались аккаунты нескольких журналистов ведущих американских изданий. В связи с этим в Европарламенте даже допустили возможность введения персональных санкций ЕС в отношении Маска.