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НовостиПолитика19 декабря 2022 0:38

Куратором строительства нового города в Херсонской области РФ станет Сергей Кириенко

Первый замглавы АП РФ будет курировать новый весьма знаковый проект
Александр КИСЛОВ
Замглавы АП РФ Кириенко возьмется за новый крайне масштабный проект

Замглавы АП РФ Кириенко возьмется за новый крайне масштабный проект

Фото: kremlin.ru

Курировать масштабный проект по возведению нового города в Херсонской области РФ будет лично первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Информацию об этом публично распространил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Реализация проекта (возведения нового города в Херсонщине) будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко", - написал Сальдо в своем официальном телеграм-канале. Он не уточнил возможные сроки строительства нового города, однако подчеркнул, что на сегодняшний день предполагается, что отстраивать новый город будет "такими же темпами, как сейчас восстанавливается Мариуполь в ДНР".

Херсонская область официально вошла в состав РФ 30 сентября нынешнего года, когда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий договор. Данное решение было принято на основании проведенного в регионе масштабного народного голосования (референдума), по итогам которого подавляющее большинство жителей области высказались за присоединение к России.

Кроме того, в состав РФ в конце сентября текущего года также вошли и еще три новых субъекта федерации: речь идет о Запорожской области, а также о Донецкой и Луганской народных республиках.