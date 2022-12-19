Куратором строительства нового города в Херсонской области РФ станет Сергей Кириенко

Замглавы АП РФ Кириенко возьмется за новый крайне масштабный проект Фото: kremlin.ru

Курировать масштабный проект по возведению нового города в Херсонской области РФ будет лично первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Информацию об этом публично распространил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Реализация проекта (возведения нового города в Херсонщине) будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко", - написал Сальдо в своем официальном телеграм-канале. Он не уточнил возможные сроки строительства нового города, однако подчеркнул, что на сегодняшний день предполагается, что отстраивать новый город будет "такими же темпами, как сейчас восстанавливается Мариуполь в ДНР".

Херсонская область официально вошла в состав РФ 30 сентября нынешнего года, когда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий договор. Данное решение было принято на основании проведенного в регионе масштабного народного голосования (референдума), по итогам которого подавляющее большинство жителей области высказались за присоединение к России.

Кроме того, в состав РФ в конце сентября текущего года также вошли и еще три новых субъекта федерации: речь идет о Запорожской области, а также о Донецкой и Луганской народных республиках.