Аналитик Васильев предрек резкий рост курса доллара США в 2023 году

Американский доллар в следующем году может резко укрепиться Фото: REUTERS

Главный аналитик Совкомбанка, российский финансист Михаил Васильев в беседе с информационным агентством «Прайм» спрогнозировал рост курса американского доллара в 2023 году.

Эксперт отметил, что в следующем году американскую валюту подтолкнут рецессия, рекордная инфляция, увеличение процентных ставок в мире, продовольственный и энергетический кризисы. По его словам, доллар также может поддержать повышение ставки ФРС (Федеральной резервной системы) США от 5,2 процента до 7-10 процентов в зависимости от экономической ситуации в Соединенных Штатах.

Ранее финансист, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин сообщил о том, что существуют объективные предпосылки к тому, что курс российского рубля в следующем году будет довольно стабильным по отношению к американскому доллару.

При этом эксперт призвал всех граждан РФ максимально прагматично подойти к вопросу о переводе сбережений в валюту. По его словам, вполне допустимо приобрести наличную валюту либо для поездок за границу, либо для диверсификации собственных сбережений. Однако, по мнению Шульгина, хранить деньги в безналичной валюте сейчас рискованно. "Никто не знает, что будет в очередном пакете санкций, и не окажутся ли валютные сбережения россиян заморожены какими-нибудь излишне ретивыми еврокомиссарами", - подчеркнул он.